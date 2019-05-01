Завтра в Карелии ожидаются дождь, снег и гололедица

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О погоде на второе мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В четверг, второго мая, в районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки, по северным, северо-западным районам местами сильные в виде дождя, на севере - снега, мокрого снега. На севере местами метель, на дорогах - гололедица.
Ветер южный, юго-восточный, на севере - восточный, северо-восточный умеренный, утром и днем порывистый.
Температура воздуха ночью: +2, +7 градуса; местами, преимущественно по северным районам 0, -5 градусов. Днем: +11, +16 градусов; по северным, северо-западным районам 0, +5 градусов.
В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем - небольшой дождь.
Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью: +4, +6 градуса. Днем: +13, +15 градусов.
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