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Новости. Погода
17:00, 01 Мая 2019
фото: pixabay.com

Завтра в Карелии ожидаются дождь, снег и гололедица

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О погоде на второе мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В четверг, второго мая, в районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки, по северным, северо-западным районам местами сильные в виде дождя, на севере - снега,  мокрого снега. На севере местами метель, на дорогах - гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, на севере - восточный, северо-восточный умеренный, утром и  днем порывистый.

Температура воздуха ночью: +2, +7 градуса; местами, преимущественно по северным районам 0, -5 градусов. Днем: +11, +16 градусов; по северным, северо-западным районам 0, +5 градусов.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем - небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный  умеренный.

Температура воздуха ночью:  +4, +6 градуса. Днем: +13, +15 градусов. 

 

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