Завтра в Карелии ожидаются дождь, снег и гололедица

О погоде на второе мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В четверг, второго мая, в районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки, по северным, северо-западным районам местами сильные в виде дождя, на севере - снега, мокрого снега. На севере местами метель, на дорогах - гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, на севере - восточный, северо-восточный умеренный, утром и днем порывистый.

Температура воздуха ночью: +2, +7 градуса; местами, преимущественно по северным районам 0, -5 градусов. Днем: +11, +16 градусов; по северным, северо-западным районам 0, +5 градусов.

В Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем - небольшой дождь.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью: +4, +6 градуса. Днем: +13, +15 градусов.