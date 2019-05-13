Завтра в Петрозаводске отключат отопление

В Петрозаводске и 6 районах республики 14 мая отключат отопление, сообщили в Минстрое Карелии.

С 14 мая заканчивается отопительный период в Питкярантском, Олонецком, Пряжинском, Прионежском, Пудожском, Сегежском районах, а также в Петрозаводске.

Основанием для этого служит установившийся на указанных территориях пятидневный период с температурой наружного воздуха выше 8 градусов.