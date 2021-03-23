Завтра в Петрозаводске пройдет ярмарка для кандидатов в водители троллейбуса

Агентство занятости населения Петрозаводска 25 марта организует ярмарку учебных рабочих мест для кандидатов на должность "Водитель троллейбуса", сообщили в администрации города.

В четверг, 25 марта, с 10 до 12 часов муниципальное предприятие "Городской транспорт" и Агентство занятости населения Петрозаводска проведут ярмарку учебных рабочих мест. Кандидатов на обучение профессии водителя троллейбуса ждут по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 103.

Требования к соискателям – годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. При себе необходимо иметь паспорт РФ, трудовую книжку, документ об образовании.

После прохождения подготовки водителям гарантируют дальнейшее трудоустройство.

Дополнительную информацию по вопросам трудоустройства можно получить по телефонам: 59-26-19, 59-31-68, 8 (921) 464-07-09.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске ищут слесарей-ремонтников для "Городского транспорта".