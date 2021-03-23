Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Врачи выявили связь между группой крови и риском сердечного приступа 2
23.03.2021 19:10
Последний отсчет: названы даты отбора кандидатов на пост нового главы Петрозаводска 10
Сегодня 06:35
Власти Беларуси арестовали свинокомплекс в Карелии 11
Сегодня 14:55
В Роскосмосе нашли нарушения на 30 миллиардов рублей 1
23.03.2021 20:40
В роддоме им. Гуткина умер 85-летний житель Петрозаводска 4
Сегодня 09:34
Россиянам назвали первые признаки алкоголизма 4
23.03.2021 21:30
Ученые обнаружили в космосе "идеальную колыбель" для зарождения жизни 1
23.03.2021 19:40

Завтра в Петрозаводске пройдет ярмарка для кандидатов в водители троллейбуса

Новости. Общество
17:20, 24 Марта 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Агентство занятости населения Петрозаводска 25 марта организует ярмарку учебных рабочих мест для кандидатов на должность "Водитель троллейбуса", сообщили в администрации города.

В четверг, 25 марта, с 10 до 12 часов муниципальное предприятие "Городской транспорт" и Агентство занятости населения Петрозаводска проведут ярмарку учебных рабочих мест. Кандидатов на обучение профессии водителя троллейбуса ждут по адресу: ул. Маршала Мерецкова, д. 14, каб. 103.

Требования к соискателям – годность по состоянию здоровья и отсутствие судимости. При себе необходимо иметь паспорт РФ, трудовую книжку, документ об образовании.

После прохождения подготовки водителям гарантируют дальнейшее трудоустройство.

Дополнительную информацию по вопросам трудоустройства можно получить по телефонам: 59-26-19, 59-31-68, 8 (921) 464-07-09.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске ищут слесарей-ремонтников для "Городского транспорта".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
17.03.2021, 21:15
Арестован руководитель управляющей компании по делу о гибели прохожего под глыбой льда

Аналитика

23.03.2021 14:20
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
"Благоустройство Петрозаводска определяется выбором горожан" 5
23.03.2021 14:00
Карельского министра настигло бурятское дело 11
22.03.2021 16:45
"Мусорная реформа": Перезагрузка 7
20.03.2021 10:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:47
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 4
Сегодня 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 5
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»