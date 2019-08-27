Завтра в Петрозаводске проводят последние дни лета

Сразу два семейных мероприятия пройдут 28 августа на Древлянке и Перевалке, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В 15.00 молодежный клуб на Древлянке приглашает на "Морскую вечеринку". Организаторы предлагают продлить лето конкурсами, играми и танцами. С 14.00 до 15.00 участников ждет аквагрим. На празднике приветствуются полоска, а также синий и голубой цвета в одежде.

В этот же день в 18.00 молодежный клуб на Перевалке устраивает семейную дискотеку "Джинсовое настроение". В программе также игры, конкурсы и танцы. Вход на праздник – в джинсовой одежде.

Самых активных участников тематических мероприятий ждут сладкие призы.