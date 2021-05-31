Завтраки премьер-министра стали главным политическим скандалом в Финляндии

В соседней стране начато расследование, насколько законно государству оплачивать питание главы правительства в его официальной резиденции.

Уже неделю крупнейшие финские газеты и телекомпании следят за развитием скандала вокруг премьер-министра страны, социал-демократки Санны Марин, которую заподозрили в питании за счет налогоплательщиков в своей официальной резиденции Кесяранта. Полагаю, у россиян даже вопроса не возникло бы о том, что глава правительства ест и пьет на государственных дачах за бюджетные средства. Однако в соседней Финляндии это стало поводом для целого расследования, в котором задействованы сотрудники полиции, налоговой службы и правительственные чиновники.

Читайте подробнее в статье «Завтрак за государственный счет».