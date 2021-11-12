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Здание мэрии Петрозаводска отремонтируют за 100 млн рублей

Новости. Общество
08:54, 12 Ноября 2021
фото: Столица на Онего

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Депутаты Петросовета на заседаниях постоянных комиссий одобрили выделение 100 млн рублей на капитальный ремонт фасада здания администрации, большого зала и «зимнего сада» на втором этаже дома на Ленина,2.

Депутаты Петросовета на заседаниях постоянных комиссий, которые состоялись в преддверии внеочередной сессии, одобрили распределение 1,3 млрд рублей, которые пришли в город в качестве региональной субсидии.

Помимо расходов на ремонты школ и детских садов, благоустройство общественных мест, модернизацию наружного освещения и других нужд, на эти деньги планируется отремонтировать здание администрации Петрозаводска, расположенное на пр. Ленина, 2. На эти цели выделяется 100 млн рублей.

В планах городских властей – капитальный ремонт фасада здания, а также ремонт и оформление большого зала и «зимнего сада», расположенных на втором этаже, реконструкция теплоснабжающего, энергетического, вентиляционного и иного оборудования.

Выступавшая на заседании комиссии Петросовета, заместитель главы администрации города Диана Евстигнеева отметила, что ремонт фасада необходимо проводить в срочном порядке, так как облицовочная плитка уже повсеместно падает и создает угрозу жизни сотрудников мэрии и посетителей.  

Как пояснила Евстигнеева, изначально ремонт фасада планировался в рамках подготовки к 100-летию Карелии, однако проект в 2020 году не был осуществлен.

«Мы встречались с архитектором этого здания, он еще был жив, и обсуждали детали ремонта. Он сказал, что ему хотелось бы, чтобы здание кардинально не поменялось, но ремонт был произведен с учетом новых современных технологий», - рассказала Евстигнеева.

Замглавы городской администрации заверила депутатов, что внешний облик здания после ремонта кардинально не изменится.

Напомним, что архитектором здания администрации является Эдуард Андреев (1938 - 2020) - заслуженный архитектор РСФСР, главный архитектор Петрозаводска в годы советского "строительного бума". Здание было построено в 1977-1980-е годы для нужд горкома и горисполкома Петрозаводска.

Как отметил на заседании комиссии депутат Петросовета Тимур Зорняков, ремонт давно назрел.

«Другие наши главные здания, где располагается власть, - правительства и Законодательного собрания - постоянно ремонтируются. В Заксобрании чуть ли не каждый год полы перекладывают. А здание мэрии Петрозаводска довели до такого убожества».  

Кроме фасада, планируется отремонтировать помещения на втором этаже – большой зал администрации и так называемый «зимний сад», на неудовлетворительное состояние которых в последние годы поступало много жалоб.

Так, на ободранные кресла и обшарпанный пол в большом зале, где проходят публичные слушания и другие мероприятия с участием горожан, обращала внимание депутат Петросовета Галина Васильева.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский предложил после ремонта расширить функционал «зимнего сада» и сделать в нем «пространство для общения» и проведения различных городских мероприятий.

Окончательное решение о распределении средств региональной субсидии депутаты Петросовета примут сегодня на внеочередной сессии.  

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Комментарии

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кир
2021-11-12 10:25:19
Не мелочитесь, Наденька.©
Катерина Макарова
2021-11-12 10:06:47
Не гоже умной .опе на стуле сидеть , массажные кресла подавай. Собственник этого хостела имеется, а то как Калевалу захочет продать…
kipa
2021-11-12 09:49:08
Лучше бы освещение в городе сделали. Петрозаводск - город тьмы .
Эндшпиль
2021-11-12 09:46:19
А здание мэрии Петрозаводска довели до такого убожества». Наверное, Бондарь старался не покладая рук, Мирошник подтвердит, только напугана очень, потому молчит, страшится перспективой на крытую укатить во след товарища своего г-на Матвеева. Предположительно.
David.
2021-11-12 09:27:08
Закрыть из за полной недееспособности.
Гость
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