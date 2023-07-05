Здание министерства Карелии, чей руководитель арестован за взятку, ждет ремонт за 2,3 млн рублей

Объявлены торги на проведение ремонта в здании Минсельхоза республики.

Управление делами республиканского правительства запланировало ремонт в административном здании, которое находится на улице Свердлова,8 в Петрозаводске. Здесь располагается региональное министерство сельского и рыбного хозяйства, глава которого Владимир Лабинов арестован за взятку. Согласно конкурсной документации, привести в порядок планируется шесть кабинетов. Начальная стоимость контракта - около 2,3 миллиона рублей, пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Напомним, 16 марта, судья Петрозаводского городского суда Елена Семичева вынесла решение о заключении под стражу на два месяца, до 14 мая включительно, главу Минсельхоза Карелии Владимира Лабинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 11 мая судья Елена Голяева продлила арест Лабинову до 14 июля включительно.

По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год министр сельского и рыбного хозяйства Карелии, действуя через посредника, получил взятку в сумме 10 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение незаконных действий, в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров.