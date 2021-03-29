Здание налоговой службы в Петрозаводске готовы ремонтировать за 91,4 млн рублей: экс-подрядчик не справился с работой

Управление Федеральной налоговой службы по Карелии намерено произвести капитальный ремонт здания, расположенного на улице Московская в Петрозаводске.

На сайте госзакупок опубликована информация о старте электронного аукциона на проведение капитального ремонта административного здания ИФНС России по Петрозаводску, расположенного на улице Московская, 12А в Петрозаводске.

Заказчиком выступает карельская налоговая служба. Максимальная цена контракта составляет 91 млн 477 тыс. рублей. Источником финансирования являются деньги из федерального бюджета. Работы на объекте предполагается завершить к октябрю.

Как сообщили "Столице на Онего" в налоговой службе, в рамках контракта будут проведены земляные работы (разработка грунтов); выполнено усиление фундаментов, обустройство гидроизоляции, заделка трещин в кирпичных стенах; запланирована замена фурнитуры (окна, двери, установка балконных ограждений); предполагаются работы по наружной отделке (фасадные работы, установка вентфасада, теплоизоляция, обновление входного портала, монтаж кровельного покрытия); заявлено выполнение внутренних работ (укрепление перекрытий, устройство перегородок, подвесных потолков; демонтаж и восстановление пола); заявлены работы по обновлению коммуникаций (систем электроснабжения, водопровода и канализации, вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдения); также будут организованы монтажные и строительные работы.

В налоговой службе пояснили, что выполнить ремонт необходимо для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

Электронный аукцион по поиску подрядчика для выполнения капремонта здания налоговой службы на улице Московской в Петрозаводске уже был проведен в 2019 году. Тогда его выиграла компания ООО "АвангардСтройКомплекс" из Санкт-Петербурга. Как сообщили в налоговой, организация не выполнила обязательства по госконтракту. В 2020 году Управление ФНС России по Республике Карелия в одностороннем порядке расторгло договор с подрядчиком. Компания была включена в Реестр недобросовестных поставщиков. Налоговики были вынуждены объявить повторный аукцион.

Зданию петрозаводской налоговой службы на улице Московской более 20 лет. На объекте не проводились капитальные ремонты, пояснили в ФНС.

Ранее сообщалось, что резко сократились поступления в бюджет Карелии почти по всем имущественным налогам