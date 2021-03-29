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Здание налоговой службы в Петрозаводске готовы ремонтировать за 91,4 млн рублей: экс-подрядчик не справился с работой

Новости. Общество
10:06, 30 Марта 2021
фото: Карты Google / скриншот
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Управление Федеральной налоговой службы по Карелии намерено произвести капитальный ремонт здания, расположенного на улице Московская в Петрозаводске.

На сайте госзакупок опубликована информация о старте электронного аукциона на проведение капитального ремонта административного здания ИФНС России по Петрозаводску, расположенного на улице Московская, 12А в Петрозаводске.  

Заказчиком выступает карельская налоговая служба. Максимальная цена контракта составляет 91 млн 477 тыс. рублей. Источником финансирования являются деньги из федерального бюджета. Работы на объекте предполагается завершить к октябрю.

Как сообщили "Столице на Онего" в налоговой службе, в рамках контракта будут проведены земляные работы (разработка грунтов); выполнено усиление фундаментов, обустройство гидроизоляции, заделка трещин в кирпичных стенах; запланирована замена фурнитуры (окна, двери, установка балконных ограждений); предполагаются работы по наружной отделке (фасадные работы, установка вентфасада, теплоизоляция, обновление входного портала, монтаж кровельного покрытия); заявлено выполнение внутренних работ (укрепление перекрытий, устройство перегородок, подвесных потолков; демонтаж и восстановление пола); заявлены работы по обновлению коммуникаций (систем электроснабжения, водопровода и канализации, вентиляции и кондиционирования, видеонаблюдения); также будут организованы монтажные и строительные работы.  

В налоговой службе пояснили, что выполнить ремонт необходимо для дальнейшей  безопасной  эксплуатации здания. 

Электронный аукцион по поиску подрядчика для выполнения капремонта здания налоговой службы на улице Московской в Петрозаводске уже был проведен в 2019 году. Тогда его выиграла компания ООО "АвангардСтройКомплекс" из Санкт-Петербурга. Как сообщили в налоговой, организация не выполнила  обязательства  по госконтракту. В 2020 году Управление ФНС России по Республике Карелия в одностороннем порядке расторгло договор с подрядчиком. Компания была включена  в Реестр недобросовестных поставщиков. Налоговики были вынуждены объявить повторный аукцион.

Зданию петрозаводской налоговой службы на улице Московской более 20 лет. На объекте не проводились капитальные ремонты, пояснили в ФНС.

Ранее сообщалось, что резко сократились поступления в бюджет Карелии почти по всем имущественным налогам

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-30 12:42:17
Ишь как фискалы заботятся о безопасности своего здания. Но почему никто не заботится о безопасности проживания налогоплательщиков? Если пройтись по историческому центру города (Зарека, Голиковка) страшно становится за жильцов домов-развалюх. Вот куда надо смотреть в первую очередь городской и региональной власти! Почему бездействует Фонд капитального ремонта? Где досрочное расселение жильцов аварийных домов, обещанное Парфенчиковым?
Off
2021-03-30 10:58:48
Это просто сказка какая то .... Фирма кинула ..налоговиков . Налоговики отряхнулись и ищут других , откаты никто не отменял . :)
кир
2021-03-30 12:12:57
Off, со справкой, тебе никто и ничего не поможет. Прими таблетку, а то возбудился.
Off
2021-03-30 12:24:43
кир,
Ты думаешь есть мужество
В вине?
Общения радость?
Нет! В нём трусость, страх!
И мерзость скотства, самомненья!
..и кот блохастый :)
театральный критик
2021-03-30 10:48:43
Одобряю. Налоговики должны трудиться в нормальных условиях и пополнять бюджет.
Вася
2021-03-30 10:42:11
Вот дай мне 5000 баксов.что дальше?правильно,жёсткий запой и белая горячка.а оно мне надо?
Изя
2021-03-30 10:40:10
За что такие траты налогоплатильщикам ? :)
Вася
2021-03-30 10:34:28
Коммунизм стал реальностью, кто не работает тот, ест.
Изя
2021-03-30 10:40:47
Вася, и в этом ты прав , зажрались чинуши )))
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