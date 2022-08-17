890x80
Реклама
Что искали жители Карелии в интернете в июле?
17.08.2022 15:00
В Карелии пропал рыбак, найдена только лодка
22.08.2022 09:02
Директор ЕДДС Петрозаводска: «Скорая», попавшая в ДТП, везла больного ребенка»
22.08.2022 10:13
Замруководителя Следкома Карелии Владимир Игнатенков уехал на работу в другой регион
22.08.2022 10:55

Здание сельской школы в Карелии полностью затопило при ремонте кровли

Новости. Общество
07:30, 23 Августа 2022
фото: Роман Петров/ВК

Новости партнеров

Родители учеников Вешкельской средней школы боятся, что строители не успеют восстановить к 1 сентября пострадавшее от ливня здание.

Общественники, родители детей и депутаты Вешкельского сельского поселения высказывали обеспокоенность, что в результате ливня при ремонте кровли все здание было затоплено и имущество школы было полностью уничтожено. Люди боялись, что 1 сентября учебный год в стенах родной школы для ребят не начнется. В минувший понедельник, 22 августа,  состоялась встреча с подрядчиками, представителем строительного контроля и общественностью в Вешкельской средней школе, сообщил глава администрации Суоярвского района Роман Петров.

«Подрядчики развеяли опасения - на объекте сейчас работает 42 человека; здание просушивается; активно идут штукатурно-малярные работы; ремонт кровли - на завершающем этапе, и уже 2 недели нет протечек; системы водоснабжения, водоотведения и тепловая система уже смонтированы, остались работы только в подвальном помещении; система электроснабжения проведена, после завершения малярных работ останется только установить светильники и розетки», - пишет Роман Петров на своей странице в соцсети.

По словам главы администрации района, программа модернизации школьных систем образования, в рамках которой производится капитальный ремонт Вешкельской средней школы, рассчитана на 2 года.

«В следующем году в школе будут заменены окна, утеплен фасад, выполнены работы восстановительного характера, не вошедшие в основной проект по капитальному ремонту. Также в рамках программы закуплено новое оборудование и мебель в школу. Подрядчики ответственно относятся к работе, заверили, что 1 сентября ремонт будет завершен», - подытожил Петров.

Ранее сообщалось, еще один детский сад в Петрозаводске затопило во время капремонта кровли.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.08.2022, 00:10
Когда мед становится ядом: пчеловод рассказал об опасности
17.08.2022, 08:05
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
18.08.2022, 06:40
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
21.08.2022, 08:13
Жуткое ДТП с погибшим и пострадавшими произошло на трассе «Вологда-Медвежьегорск» (ФОТО и ВИДЕО)
17.08.2022, 09:02
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса
19.08.2022, 18:00
Гость Карелии попросил сотрудника ГИБДД за 100 тысяч рублей закрыть глаза на нарушение ПДД

Чтиво

18.08.2022 08:00
Без политики
От Цыганской горки до Аллеи Согласия (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Многие жители Петрозаводска, возможно, даже не подозревают, какие необычные названия имеют многие общественные территории города.
«Сейчас нужно отстраняться от агрессивных стилей»
17.08.2022 12:37
Спасение забытых технологий
11.08.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.