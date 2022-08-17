Здание сельской школы в Карелии полностью затопило при ремонте кровли

Родители учеников Вешкельской средней школы боятся, что строители не успеют восстановить к 1 сентября пострадавшее от ливня здание.

Общественники, родители детей и депутаты Вешкельского сельского поселения высказывали обеспокоенность, что в результате ливня при ремонте кровли все здание было затоплено и имущество школы было полностью уничтожено. Люди боялись, что 1 сентября учебный год в стенах родной школы для ребят не начнется. В минувший понедельник, 22 августа, состоялась встреча с подрядчиками, представителем строительного контроля и общественностью в Вешкельской средней школе, сообщил глава администрации Суоярвского района Роман Петров.

«Подрядчики развеяли опасения - на объекте сейчас работает 42 человека; здание просушивается; активно идут штукатурно-малярные работы; ремонт кровли - на завершающем этапе, и уже 2 недели нет протечек; системы водоснабжения, водоотведения и тепловая система уже смонтированы, остались работы только в подвальном помещении; система электроснабжения проведена, после завершения малярных работ останется только установить светильники и розетки», - пишет Роман Петров на своей странице в соцсети.

По словам главы администрации района, программа модернизации школьных систем образования, в рамках которой производится капитальный ремонт Вешкельской средней школы, рассчитана на 2 года.

«В следующем году в школе будут заменены окна, утеплен фасад, выполнены работы восстановительного характера, не вошедшие в основной проект по капитальному ремонту. Также в рамках программы закуплено новое оборудование и мебель в школу. Подрядчики ответственно относятся к работе, заверили, что 1 сентября ремонт будет завершен», - подытожил Петров.

Ранее сообщалось, еще один детский сад в Петрозаводске затопило во время капремонта кровли.