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Новости. Общество
16:46, 27 Февраля 2018

Здание закрытой школы №8 Петрозаводска продадут с обременением

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Власти Петрозаводска ищут покупателей для старого здания школы №8 на Зареке, на ремонт объекта у города нет средств.

Здание, расположенное на ул. Волховской, включено в программу приватизации на 2018 год. Такое решение депутаты Петросовета приняли большинством голосов на сессии 27 февраля.

Постройка, по оценке городских властей, находится в неудовлетворительном состоянии и долгое время не используется. Здание требует масштабного ремонта и потому выставлено на продажу по конкурсу.

Заместитель мэра города Андрей Иванов пояснил, что бывшая школа будет продаваться с обременением. "Мы хотим сохранить социально-культурное обременение данного объекта на период до 10 лет", - заявил Иванов и пояснил, что после торгов будет сформирована комиссия, которая будет следить за соблюдением покупателем этого здания условий обременения сделки.

Как уточнил Иванов, новый собственник здания будет обязан использовать все здание целиком в качестве социального объекта. Снос здания запрещен, но возможна его реконструкция.

Объект выставлен на конкурс вместе с землей под ним. Однако на этом земельном участке, имеющем площадь 0,95 га, строить какие-либо дополнительные объекты недопустимо.

Депутат Галина Васильева предложила оставить здание школы в муниципальной собственности и проводить поэтапный ремонт объекта. Но глава Петрозаводска Ирина Мирошник не согласилась с позицией депутата.

Все подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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Zim
2018-02-27 21:13:54
Интересно, они полные идиоты, или очень хитрые?
nae
2018-02-27 17:43:20
Вот кто в здравом уме будет покупать это здание с обременением? Кто, сказочники?? Ведь если сохранить социально-культурно-образовательное направление деятельности в этом здании - это же сплошной убыток для владельца. Или вера в чудеса (волшебную палочку, скатерть самобранку, трах-тибидох и проч.) - это неотъемлемая черта русского характера?
YellowSubmarine
2018-02-27 17:27:43
Зато на финансирование какого-то мифического МУПа "Агентство городского развития" у них деньги нашлись.
Извините!!!
Leopol'd
2018-02-27 17:19:34
Попытка и удовольствие получить и девственность не потерять!
Предыдущая попытка была в 90е, продажа садика Белуге...
pupsik
2018-02-27 17:19:33
школ в городе не хватает, это здание лет 10 , а может и больше, пустует, на Кирова бывшая школа тоже , здания детских садов в 90-е распродали - сейчас тоже проблема. Неужто какой-нибудь гос программы на восстановление школ, садов нет? Или карелы не знают?
Доктор Лень
2018-02-27 17:33:13
Ув.pupsik, - "карельцы"!!)
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