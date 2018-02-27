Здание закрытой школы №8 Петрозаводска продадут с обременением

Власти Петрозаводска ищут покупателей для старого здания школы №8 на Зареке, на ремонт объекта у города нет средств.

Здание, расположенное на ул. Волховской, включено в программу приватизации на 2018 год. Такое решение депутаты Петросовета приняли большинством голосов на сессии 27 февраля.

Постройка, по оценке городских властей, находится в неудовлетворительном состоянии и долгое время не используется. Здание требует масштабного ремонта и потому выставлено на продажу по конкурсу.

Заместитель мэра города Андрей Иванов пояснил, что бывшая школа будет продаваться с обременением. "Мы хотим сохранить социально-культурное обременение данного объекта на период до 10 лет", - заявил Иванов и пояснил, что после торгов будет сформирована комиссия, которая будет следить за соблюдением покупателем этого здания условий обременения сделки.

Как уточнил Иванов, новый собственник здания будет обязан использовать все здание целиком в качестве социального объекта. Снос здания запрещен, но возможна его реконструкция.

Объект выставлен на конкурс вместе с землей под ним. Однако на этом земельном участке, имеющем площадь 0,95 га, строить какие-либо дополнительные объекты недопустимо.

Депутат Галина Васильева предложила оставить здание школы в муниципальной собственности и проводить поэтапный ремонт объекта. Но глава Петрозаводска Ирина Мирошник не согласилась с позицией депутата.

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