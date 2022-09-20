Скалы Карелии отмыли от «Васи»

На севере республики придорожные скалы очистили от несанкционированного творчества.

Как сообщила экс-начальник Управления по туризму Карелии Анна Борчикова, в Кемском районе были завершены работы по очистке скальных выступов от несанкционированных надписей.

Чиновница напомнила, что масштабный проект по очистке скал начался еще в 2020 году. Карелия стала одним из первых российских регионов, где проводились подобные работы, и за 3 года в республике было очищено более 37 тысяч квадратных метров скал.

«Были приведены в изначальное состояние скалы вдоль автомобильных трасс „Кола“, „Сортавала“ и региональных дорог в Медвежьегорском, Лахденпохском, Сортавальском, Пряжинском районах, а теперь и в Кемском районах республики. Для очистки был выбран щадящий и достаточно экологичный способ — пескоструй. Струей песка под большим давлением убирали надписи „Здесь был Вася в 1970 году“ и возвращали скалам их первозданный вид», — рассказала Анна Борчикова.