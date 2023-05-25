«Здесь место нашей силы»: первые лица Карелии поздравили земляков с Днем республики

Глава Карелии и спикер регионального Заксобрания поздравили земляков с Днем республики.

Руководитель региона Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович поздравили жителей с Днем республики.



«История Карелии написана, прежде всего, трудом ее жителей – тех, кто стоял у истоков образования республики, кто поднимал ее в послевоенное время и кто трудится и созидает в наши дни», - говорится в поздравлении.

За последние несколько лет регион достиг значимых успехов во многих сферах своей жизни, которые обеспечивают его устойчивое социально-экономическое развитие и позволяют справляться с новыми вызовами времени. С каждым годом Карелия меняется, обновляя свою инфраструктуру. В тоже время край сохраняет самобытность - национальный колорит и вековые традиции, богатое культурное и духовное наследие», - сказано в обращении.



«Горд, что родился здесь! История моей семьи, впрочем, как и многих из вас, тесно связана с историей республики. Здесь наши корни, здесь живут наши близкие. Здесь место нашей силы», - добавил Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Главный республиканский праздник пройдет 26 августа в Питкяранте. Здесь ремонтируют дороги и социальные объекты, благоустраивают общественные пространства, реализуют проекты, направленные на развитие сельских поселений.