«Здравствуй, мама!»: проект по поддержке беременных запускают в Карелии

Проект направлен на поддержку беременных и улучшение демографической ситуации, сообщили в правительстве Карелии.

В этом году Карелия приступает к реализации проекта «Здравствуй, мама!», разработанного благотворительным фондом «Женщины за жизнь».



Проект должен помочь внедрить новые стандарты организации женских консультаций, новые алгоритмы этики общения врача-гинеколога с беременной женщиной, повысить уровень информированности женщин о мерах поддержки во время беременности и после родов.

Работа направлена на поддержку беременных и улучшение демографической ситуации. Первым направлением проекта является разработка и внедрение «Алгоритма работы женской консультации с женщиной репродуктивного возраста» - обучение медицинского персонала элементам общения с беременной женщиной на приеме.



«Врач успокоит и поможет понять, как будет развиваться беременность, и подготовиться к родам», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Второе направление - создание и выдача врачами в женских консультациях республики «Папок для беременных» с буклетом обо всех видах помощи для беременных и матерей с детьми; купоном на скидки в детские магазины и подарки, а также поливитаминами для женщины на месяц и первыми пинетками для ребенка. Кроме того, в папку вложат заявку на подарочный набор с предметами первой необходимости и одеждой для ребенка «Рожденному в Карелии».

Третье направление - создание комфортных условий и улучшение материально-технической базы женских консультаций республики.

«Все эти меры призваны снизить количество абортов и мотивировать женщин фертильного возраста к принятию решения сохранить беременность и родить ребенка. Женщины смогут получить поддержку в рамках проекта, как только встанут на учет по беременности», - сказано в сообщении правительства Карелии.

Благотворительный фонд «Женщины за жизнь» более шести лет оказывает психологическую, юридическую, медицинскую и материально-финансовую помощь женщинам в состоянии репродуктивного выбора, а также семьям с детьми до трех лет.



Проект «Здравствуй, мама!» впервые был реализован в Мордовии, где за три года количество абортов снизилось на 38,4%. Прошли переобучение 86 врачей, выработан дизайн-проект внешнего вида кабинетов в женских консультациях и проведен их ремонт.