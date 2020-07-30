КПРФ в Карелии призвала всех неравнодушных жителей республики встать на защиту совхоза им. Ленина и его руководителя Павла Грудинина.

По всей стране сегодня проходит акция "Народный миллиард" sovhozlenina.ru/help-us в поддержку кандидата в президенты от КПРФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. В ней принимают участие, в том числе, коммунисты Карелии. Подключились и обычные жители, которые понимают, что власть хочет задушить народное предприятие, так как Грудинин стал реальным конкурентом Путину и несмотря на вылившуюся на него грязь, получил на президентских выборах поддержку миллионов.

Как рассказал лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, на собрании актива регионального отделения была принята специальная резолюция по ситуации вокруг совхоза им. Ленина. Коммунисты призвали бороться с политическим беспределом в отношении Павла Грудинина.

"Земля совхоза стала лакомым куском для дельцов и аферистов. Их беспредел находит поддержку у партии власти, которая готовит политическую расправу над руководителем прославленного коллектива Павлом Грудининым, успешно вступившим в борьбу за президентский пост в 2018 году и получившим, несмотря на грязные выборы поддержку 9.5 миллионов избирателей.

Актив собрания протестует против преступной связки некоторых властных структур Подмосковья с циничными дельцами-коррупционерами и рейдерами, которые несколько лет разыгрывают позорный спектакль по уничтожению совхоза им. Ленина. В нем есть ложные обвинения, вторжение в личную, семейную жизнь Грудинина, несправедливые, неправовые судебные решения".

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