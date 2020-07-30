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"Земля совхоза стала лакомым куском для дельцов и аферистов"

Новости. Политика
14:43, 31 Июля 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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КПРФ в Карелии призвала всех неравнодушных жителей республики встать на защиту совхоза им. Ленина и его руководителя Павла Грудинина.

По всей стране сегодня проходит акция "Народный миллиард" sovhozlenina.ru/help-us в поддержку кандидата в президенты от КПРФ, директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. В ней принимают участие, в том числе, коммунисты Карелии. Подключились и обычные жители, которые понимают, что власть хочет задушить народное предприятие, так как Грудинин стал реальным конкурентом Путину и несмотря на вылившуюся на него грязь, получил на президентских выборах поддержку миллионов.

Как рассказал лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов, на собрании актива регионального отделения была принята специальная резолюция по ситуации вокруг совхоза им. Ленина. Коммунисты призвали бороться с политическим беспределом в отношении Павла Грудинина.

"Земля совхоза стала лакомым куском для дельцов и аферистов. Их беспредел находит поддержку у партии власти, которая готовит политическую расправу над руководителем прославленного коллектива Павлом Грудининым, успешно вступившим в борьбу за президентский пост в 2018 году и получившим, несмотря на грязные выборы поддержку 9.5 миллионов избирателей.

Актив собрания протестует против преступной связки некоторых властных структур Подмосковья с циничными дельцами-коррупционерами и рейдерами, которые несколько лет разыгрывают позорный спектакль по уничтожению совхоза им. Ленина. В нем есть ложные обвинения, вторжение в личную, семейную жизнь Грудинина, несправедливые, неправовые судебные решения".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-07-31 15:20:43
Всенепременно. Но хотелось бы узнать количество коммунистов в республике. На официальном сайте КПРФ этих данных нет. Ульянов может назвать точное количество членов КПРФ в Карелии или эта информация засекречена ? Может блогер Степанов , которого выгнали из партии за плохое поведение, раскроет нам эту тайну . Или комсорг Шоттуев.
Изя
2020-07-31 15:44:15
новый, Шоттуева не трожь )) Классный коммунист был , всегда голосовал с единоросами . так взяли и выгнали . а коммунистов троих видел : Ульянов и два пенсионера подполковника . один нормальный ,а другой плохо говорит по-русски . Это сила )))))
German
2020-07-31 15:07:29
Ульянов . в стране надо наводить порядок . а не в совхозе . мозги пора бы уже КПРФ включить и стать реальной . а не прикормленной властью . оппозицией . в ковычках .
Борька
2020-07-31 14:58:57
Всё отлично понимают чей это заказ, жаль , конечно, что так расправляются с человеком, созданным чудо город! Про который знают даже в Европе!
А как старался жирик обливать грязью Павла Николаевича во время дебатов, просто диву даёшься, что находятся ещё дураки,голосующие за ЛДПР....
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