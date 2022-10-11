«Жалкое, я не побоюсь этого слова, выступление»: экс-министр Карелии сказал последнее слово

Обвиняемый в получении взятки бывший глава Минтранса Карелии выступил в суде с последним словом.

Бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Алексей Кайдалов, обвиняемый в получении взяток при реконструкции аэропорта «Петрозаводск», выступил в суде с последним словом.

Подсудимый настаивал на своей невиновности и на том, что государственным обвинителям не удалось доказать его причастность к преступлениям.

«Жалкое, я не побоюсь этого слова, выступление в прениях. По всей видимости, сегодня на репликах была попытка доказать то, что не может быть доказано в принципе. Фактически сторона обвинения устранилась от доказывания моего участия в преступлении. Уголовное дело было просто прочитано обвинением, и никоим образом не исследовано. Это материал для журнала „Крокодил“, то что здесь происходило», — заявил на заседании суда экс-министр.

О выступлении Алексея Кайдалова в суде читайте в статье «Столицы на Онего».