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Правила оплаты вывоза мусора для предпринимателей должны быть смягчены: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

Новости. Общество
11:40, 31 Марта 2021
фото: сайт администрации Петрозаводска
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"Автоспецтранс" имеет право взимать с предпринимателей в Карелии плату за вывоз мусора даже при отсутствии договора об оказании услуг, но это правило нуждается в корректировке, считает бизнес-омбудсмен.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя жалобы бизнеса на действия "Автоспецтранса".

Предприниматели жалуются, что региональный оператор выставляет счета за свои услуги без наличия подписанного и согласованного договора, а в случае отказа хозяйствующих субъектов добровольно погашать задолженность, "Автоспецтранс" взыскивает задолженность в судебном порядке.

По словам Гнетовой, такие действия "Автоспецтранса" соответствуют федеральному законодательству.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2021-03-31 11:49:28
Ничего то вы не можете в цифровом веке. Даже простых, примитивных дел делать, - сказал уверенно кот. Куда вам в калашный ряд?
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