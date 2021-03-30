Правила оплаты вывоза мусора для предпринимателей должны быть смягчены: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии

"Автоспецтранс" имеет право взимать с предпринимателей в Карелии плату за вывоз мусора даже при отсутствии договора об оказании услуг, но это правило нуждается в корректировке, считает бизнес-омбудсмен.

Об этом сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя жалобы бизнеса на действия "Автоспецтранса".

Предприниматели жалуются, что региональный оператор выставляет счета за свои услуги без наличия подписанного и согласованного договора, а в случае отказа хозяйствующих субъектов добровольно погашать задолженность, "Автоспецтранс" взыскивает задолженность в судебном порядке. По словам Гнетовой, такие действия "Автоспецтранса" соответствуют федеральному законодательству. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".