16:45, 04 Мая 2018
Жаловаться на расклейщиков рекламы нужно в полицию, советуют в мэрии Петрозаводска
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Администрация Петрозаводска обещает строго наказывать граждан, занимающихся незаконным размещением объявлений.
Специалисты мэрии города сотрудничают с полицией для выявления расклейщиков незаконных объявлений в Петрозаводске. При обнаружении лиц, занимающихся расклейкой таких объявлений, не только должностные лица, но и простые граждане могут обратиться в полицию, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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