Жаловаться на расклейщиков рекламы нужно в полицию, советуют в мэрии Петрозаводска

Администрация Петрозаводска обещает строго наказывать граждан, занимающихся незаконным размещением объявлений.

Специалисты мэрии города сотрудничают с полицией для выявления расклейщиков незаконных объявлений в Петрозаводске. При обнаружении лиц, занимающихся расклейкой таких объявлений, не только должностные лица, но и простые граждане могут обратиться в полицию, сообщают "Вести Карелии".

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