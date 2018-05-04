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Новости. Общество
16:45, 04 Мая 2018

Жаловаться на расклейщиков рекламы нужно в полицию, советуют в мэрии Петрозаводска

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Администрация Петрозаводска обещает строго наказывать граждан, занимающихся незаконным размещением объявлений.

Специалисты мэрии города сотрудничают с полицией для выявления расклейщиков незаконных объявлений в Петрозаводске. При обнаружении лиц, занимающихся расклейкой таких объявлений, не только должностные лица, но и простые граждане могут обратиться в полицию, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Горожанин
2018-05-04 18:25:04
Выявили расклейщика, и что дальше?
Lucky Guy
2018-05-04 18:12:52
А куда жаловаться на мерию что она не может организовать вывоз мусора и ТБО ?
sherhan2
2018-05-04 17:56:47
Пришел с работы.На стене у подъезда три новых наклейки:анонимные наркологи,скидка в местном "гипер"-маркете косметики и предложение купить квартиру срочно.Они появвляются каждые 12 часов.Мы задолбим полицию,у которых и так людей нет для работы с преступностью.Может лучше эту работу возложить на Петросовет? Дать им полномочия-штрафовать таких рекламщиков? В обход полиции? Ась? Пусть Боднарчук со своей никчемной командой наконец то займется работой! И Мирошник туда же!!! Раз ей заместитель не нужен-значит и так не напрягается городской манагер!
кир
2018-05-04 17:38:23
Никто не приедет. Когда сами будут работу делать? Номера телефонов там есть. А баба Валя суровые законы не сделала.
Гость
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