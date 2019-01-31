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Новости. Культура
18:00, 31 Января 2019
фото: https://vk.com/gorod_domik

Жар-птица и Вяйнямейнен изо льда появятся на фестивале "Гиберборея" в Петрозаводске

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Жюри определило участников XVIII международного конкурса снежных и ледовых скульптур, который является главным мероприятием зимнего фестиваля "Гиперборея".

Скульптуры из снега и льда украсят территорию праздника к 16 февраля. Всего на конкурс в этом году поступило 52 заявки из Белоруссии, Финляндии и 15 регионов России.

Накануне в Городском доме культуры состоялось заседание жюри конкурса. В состав конкурсной комиссии, которую возглавил председатель карельского отделения Союза художников России, заслуженный деятель искусств Владимир Зорин, вошли авторитетные представители сферы культуры.

"В результате из поступивших заявок жюри определило 30 эскизов. Именно по этим зарисовкам через две недели будут созданы скульптуры из льда и снега", - рассказали в управлении культуры мэрии.

Среди работ, которые будут создан изо льда: "Перо Жар-птицы", "Торжество Победы", "Старый, верный Вяйнямейнен. Вековечный прорицатель" и др.

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