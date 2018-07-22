Жара и гроза ожидаются в Карелии в понедельник

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О погоде на 23 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 23 июля будет облачно с прояснениями.
Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный.
Температура ночью +17, +19, днем +24, +26.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами грозы.
Ветер южный, юго-восточный умеренный.
Ночью температура составит +15,+20, днем воздух прогреется до +23, +28 градусов.
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