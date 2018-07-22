Жара и гроза ожидаются в Карелии в понедельник

О погоде на 23 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 23 июля будет облачно с прояснениями.

Ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура ночью +17, +19, днем +24, +26.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами грозы.

Ветер южный, юго-восточный умеренный.

Ночью температура составит +15,+20, днем воздух прогреется до +23, +28 градусов.