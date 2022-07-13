Жара отступила: синоптики Карелии предрекают дожди и прохладу на ближайшие дни

О погоде до 20 июля в Карелии рассказали синоптики республиканского Гидрометцентра.

На сайте карельского Гидрометцентра сообщается, что период жаркой погоды в Карелии завершился и карельское лето постепенно возвращается в свое привычное русло — умеренно теплое и неустойчивое.

По словам синоптиков, вторник, 12 июля, стал самым жарким днем за весь прошедший период, когда максимальная температура воздуха в большинстве районов достигала отметки +30, +33℃. Сейчас блокирующий антициклон, определявший жаркую погоду, сместился на Урал и в атмосфере восстанавливается западно-восточный перенос.

«До окончания недели температура в нашем северо-западном регионе будет близка к средним многолетним значениям: ночью термометры покажут +11, +16℃, днём +19, +24℃. В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели при прохождении атмосферных фронтов в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, вероятны грозы, при грозах усиления ветра. Температурный фон еще немного понизится: в ночные часы до +8, +13℃, днем до +17, +22℃. По предварительным прогнозам, погода останется нежаркой как минимум до окончания второй декады июля», — сообщили карельские синоптики.