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Жара возвращается в Карелию

Новости. Погода
11:47, 02 Июля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

На следующей неделе температура воздуха вновь поднимется до 30 градусов.

Как сообщили «Столице на Онего» в Карельском Гидрометцентре, с 5 июля на территории республики вновь потеплеет до 30 градусов. Но если для июня такая температура была высокой, то для июля это норма.

«Всю следующую неделю будет тепло. Будет сухой период. Осадки ливневого характера ожидаются с 9 июля. Возможны грозовые дожди», — отметили в Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, в Петрозаводске ожидается преимущественно восточный ветер. Поэтому возле озера будет попрохладней. Температура воздуха в столице Карелии, в зависимости от района города, будет от 22 до 27 градусов.

«В целом температура воздуха в июле ожидается выше климатической нормы на 1-2 градуса. Осадки — 100 процентов», — уточнили сотрудники Карельского Гидрометцентра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал причину сильнейшей за последние несколько лет засухи в России.

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