Жаркие испанские танцы разгонят зимний холод на фестивале в Петрозаводске

В начале февраля в столице Карелии пройдет ставший традиционным фестиваль «Фламенко над Онего».

Всероссийский фестиваль «Фламенко над Онего» пройдет в Петрозаводске в субботу, 4 февраля, уже третий раз. Столицу Карелии посетят коллективы из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Кондопоги, Нижнего Новгорода, Твери, не считая местных исполнителей.

Зрители фестиваля увидят на сцене ДК «Машиностроитель» выступления как в стиле классического фламенко, так и различных направлений — стилизованного фламенко, фламенко-фьюжн и других. Выступит на фестивале и сборная России — ансамбль кастаньет, которая исполнит несколько классических композиций.

Организаторы обещают насыщенную и интересную программу, в том числе знакомство с культурой не только Испании — родины фламенко, но и Карелии.

Последний раз фестиваль «Фламенко над Онего» проходил в Карелии 8 лет назад, в 2015 году, оставив зрителей в полном восторге.