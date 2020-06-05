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05.06.2020 21:00

Жаркую погоду обещают синоптики в воскресенье в Карелии

Новости. Погода
17:00, 06 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 7 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный умеренный.

Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +23.

В Карелии ночью также будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие дожди. Днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, южный умеренный, днем – порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем местами потеплеет до +26 градусов.

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Комментарии

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новый
2020-06-06 17:23:59
Каждый день обещают. Хде жара и привес животных и удоев молока ? Артурчик фермершу олонецкую из сизо вызволил - хде польза от административного ресурса ?
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