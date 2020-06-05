Жаркую погоду обещают синоптики в воскресенье в Карелии

О погоде на 7 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь. Днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный умеренный.



Ночью будет +12, +14 градусов, днем потеплеет до +23.

В Карелии ночью также будет облачно с прояснениями. Ночью местами ожидаются небольшие дожди. Днем без существенных осадков.



Ветер юго-западный, южный умеренный, днем – порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14. Днем местами потеплеет до +26 градусов.