«Жары не ждем»: в Гидрометцентре Карелии дали прогноз погоды на начало лета

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, какая погода будет в Карелии в первые две недели июня.

Завтра придет календарное лето, и в нашей республике, как отметили в синоптики, оно будет карельским.

«Первую половину июня в Карелии будет преобладать циклонический характер погоды, в основном с дождиками, которые будут идти практически через день. Температура будет характерна для карельского лета +17…+23», — сообщила синоптик карельского Гидрометцентра.

Теплая и влажная погода, по информации гидрометцентра, сохранится до середины июня.

«Жары точно не ждем, пока будет обычное карельское лето», — сказала специалист Гидрометцентра.