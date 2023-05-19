Жажда мести за сестру толкнула жителя поселка в Карелии на кровавое преступление

Мужчина, вооруженный двумя ножами, ворвался в дом к односельчанину, сообщили в Следкоме Карелии.

На юге Карелии суд вынес приговор 32–летнему жителю Пряжинского района, признанного виновным в покушении на убийство.

Следователи Олонецкого межрайонного отдела СК и суд установили, что в декабре 2022 года вечером к мужчине в поселке Сяпся Пряжинского района пришла сестра, рассказавшая о ссоре с сожителем. Пьяный подсудимый, обуреваемый местью, вооружился двумя ножами и ворвался в дом к обидчику сестры.

Там он набросился на 60-летнего хозяина дома, несколько раз ударив его ножом в голову и шею, а затем повалил на пол и избил кулаками.

Очнувшись, потерпевший смог самостоятельно вызвать скорую помощь. Своевременная помощь медиков спасла его от смерти.

Подсудимому же, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья и сидел за решеткой, вновь назначили наказание в виде лишения свободы. Ближайшие 8 лет он проведет в колонии строгого режима.