Жди суда! В Карелии дебошир отобрал у ребенка велосипед, ранил ножом прохожих и избил полицейских

В Костомукше будут судить 25-летнего местного жителя за грабеж, насилие над полицейскими и нанесение вреда прохожим, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в мае ночью 25-летний житель Костомукши, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице в городе, в ходе конфликта и драки нанес двум мужчинам ножевые ранения, которые квалифицированы как легкий вред здоровью.

В июне вечером этот же дебошир в состоянии алкогольного опьянения на территории школы в Костомукше отобрал велосипед у несовершеннолетнего, тем самым причинив материальный ущерб в размере более 8 тысяч рублей.

В этот же день доставленный в отдел полиции обвиняемый, не желая выполнять требования представителей власти, продолжая агрессивное поведение, применил насилие сразу в отношении двух сотрудников полиции.

В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.