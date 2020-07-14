Ждут ли Варламова организаторы пиар-тура в Карелию

Руководство Информационного туристского центра республики прокомментировало планы организовать в регионе пресс-тур для вип-блогеров и создать для себя новый сайт за 5 млн рублей.

Этим летом в республике может состояться пресс-тур с участием топовых блогеров, хотя число участников мероприятия может ограничиться и всего лишь одной персоной. В ходе запланированной поездки гости смогут посетить различные знаменитые места Карелии. Затем им, вероятно, предстоит подготовить публикации, которые покажут Карелию в выгодном свете.

После знакомства с требованиями закупки, а затем и с рейтингами авторов российской блогосферы и СМИ может сложиться впечатление, что под все критерии техзадания подходит один конкретный автор: это известный блогер Илья Варламов, ранее уже посещавший Карелию.

В Информационном туристском центре региона отрицают "заточенность" закупки под конкретного персонажа.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".