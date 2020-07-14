890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Дебоширка, снятая с самолета в Петрозаводске, устроила скандал в полиции (ВИДЕО) 12
14.07.2020 15:08
Утка организованно перевела утят через проспект Невского в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
14.07.2020 10:12
Суд выселил из квартиры на улицу больную таксу 1
14.07.2020 21:30
В Карелии прошел град (ФОТО)
14.07.2020 14:02
В Петрозаводске ищут женщину, подозреваемую в мошенничестве
14.07.2020 16:12
Путин повысил оклады федеральным чиновникам 1
14.07.2020 21:05

Ждут ли Варламова организаторы пиар-тура в Карелию

Новости. Общество
09:14, 15 Июля 2020
фото: youtube.com / varlamov
Загрузка...

Руководство Информационного туристского центра республики прокомментировало планы организовать в регионе пресс-тур для вип-блогеров и создать для себя новый сайт за 5 млн рублей.

Этим летом в республике может состояться пресс-тур с участием топовых блогеров, хотя число участников мероприятия может ограничиться и всего лишь одной персоной. В ходе запланированной поездки гости смогут посетить различные знаменитые места Карелии. Затем им, вероятно, предстоит подготовить публикации, которые покажут Карелию в выгодном свете.

После знакомства с требованиями закупки, а затем и с рейтингами авторов российской блогосферы и СМИ может сложиться впечатление, что под все критерии техзадания подходит один конкретный автор: это известный блогер Илья Варламов, ранее уже посещавший Карелию.

В Информационном туристском центре региона отрицают "заточенность" закупки под конкретного персонажа.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.07.2020, 10:01
Финляндия снимает ограничения для поездок в страны с благополучной эпидемиологической обстановкой
11.07.2020, 09:21
Следователи Карелии возбудили дело по факту исчезновения девушки: она может быть убита
12.07.2020, 13:58
"АвтоВАЗ" начал выпускать внедорожники Chevrolet Niva по-новому
08.07.2020, 19:08
Пропавший в Петрозаводске мужчина найден мертвым
12.07.2020, 12:04
Пассажиров с масками на подбородке продолжают ловить в общественном транспорте Петрозаводска
13.07.2020, 15:20
В ж/д больнице Петрозаводска выявлен 31 случай заболевания COVID-19 (СРОЧНО)

Аналитика

13.07.2020 14:45
Обществоведение
"Третьей некачественной реставрации памятник бы не пережил"
Карельским реставраторам удалось собрать уникальную Варваринскую церковь XVII столетия, которая пять лет назад была раскатана на бревна и брошена в нескольких заонежских деревнях.
Дайте дышать 4
13.07.2020 12:54
"Отрасль камнеобработки быстро растет и развивается" 1
10.07.2020 16:44
Родные люди 2
10.07.2020 13:57
Документ без подписи 9
09.07.2020 11:56
Вся аналитика

Чтиво

13.07.2020 09:20
Без политики
Расслабляться рано, но и напрягаться не стоит
Онлайн-сервисы становятся удобнее и все прочнее входят в нашу жизнь.
Экопродукция карельских фермеров порадует гостей клиники "Кивач"
09.07.2020 11:59
У энергетиков – "Энергия красок"!
07.07.2020 11:57
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»