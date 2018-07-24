Желающих стать "Лидером Карелии" становится все больше

В карельском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ состоялось открытие очного этапа проекта "Лидеры Карелии".

Из 97 заявок на участие в конкурсе к очной форме участия подошли 52 человека. Одним из условий конкурсных состязаний является наличие 1 года стажа работы в управленческой сфере, независимо от профессиональной принадлежности и формы собственности организации или учреждения, сообщают "Вести Карелии".

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