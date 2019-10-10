Желание юного петрозаводчанина иметь собственную акустическую систему толкнуло его на преступление

Несовершеннолетний петрозаводчанин совершил кражу из автомобиля и попал под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.

В УМВД России по Петрозаводску обратился с заявлением о краже молодой человек. Он сообщил, что неизвестный в ночное время вскрыл его машину и похитил оттуда сабвуфер и автомагнитолу.

Оперативники выяснили, что замок на двери машины был вскрыт отверткой. Данное отечественное транспортное средство не оборудовано сигнализацией, что позволило злоумышленнику проникнуть в салон незамеченным.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен несовершеннолетний житель Петрозаводска.

Он объяснил свои действия тем, что хотел иметь собственную акустическую систему. Сбывать ее он не собирался.

Похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело.