Желание юного петрозаводчанина иметь собственную акустическую систему толкнуло его на преступление
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Несовершеннолетний петрозаводчанин совершил кражу из автомобиля и попал под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.
В УМВД России по Петрозаводску обратился с заявлением о краже молодой человек. Он сообщил, что неизвестный в ночное время вскрыл его машину и похитил оттуда сабвуфер и автомагнитолу.
Оперативники выяснили, что замок на двери машины был вскрыт отверткой. Данное отечественное транспортное средство не оборудовано сигнализацией, что позволило злоумышленнику проникнуть в салон незамеченным.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к краже причастен несовершеннолетний житель Петрозаводска.
Он объяснил свои действия тем, что хотел иметь собственную акустическую систему. Сбывать ее он не собирался.
Похищенное изъято и возвращено владельцу. Возбуждено уголовное дело.
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