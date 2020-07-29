Желание побывать в столице Карелии толкнуло женщину на преступление

В полицию Беломорского района поступило заявление о краже от 59-летней жительницы города, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Женщина, придя домой, не обнаружила свой ноутбук. Ущерб был оценен в 7960 рублей.

Полицейские выяснили, что заявительница проживает в квартире со своим сыном и его сожительницей. В один из дней их навестила дочь сожительницы, которая осталась там на некоторое время. Когда никого не было дома, она похитила ноутбук и спрятала его.



Подозреваемая – 30-летняя жительница Беломорска признала вину и пояснила, что хотела продать гаджет, а деньги потратить на поездку в Петрозаводск. Но не успела.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница Карелии обокрала спящую сестру ради выпивки.