Желание похудеть привело жительницу Карелии на скамью подсудимых

Уголовное дело возбуждено по факту оборота сильнодействующих средств, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники Карельской таможни проверили пришедшую жительнице республики посылку из-за рубежа. В ней находилось 8 упаковок-блистеров препарата для коррекции фигуры, содержащего сильнодействующее вещество общей массой 31,64 граммов. Было возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время расследуется в МВД Карелия.

Проверка была проведена в ходе оперативно-профилактического мероприятия под условным названием «Пангея», проходившего с 18 по 25 мая в Карелии. Оно было направлено на борьбу с незаконным оборотом лекарственных средств, медицинских изделий и биологически активных добавок, в том числе, содержащих запрещенные для использования компоненты. Еще одна цель операции — пресечение незаконной деятельности производителей и распространителей фармацевтики.

В течение недели полицейские Карелии вместе с представителями других ведомств провели 135 проверок. Был выполнен мониторинг 84 ресурсов в интернете на предмет незаконного оборота фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий.