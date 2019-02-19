Желание полакомиться свининой подвело петрозаводчанина под статью

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Мужчина пытался украсть из магазина тележку свинины и овощи, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
Сотрудники вневедомственной охраны выехали на сигнал тревоги, поступивший на пульт централизованной охраны 15 февраля в 15.15.
На месте происшествия выяснилось, что 42-летний гражданин пытался провезти в тележке мимо кассового узла свинину на 8 тысяч рублей и овощи.
Сумма ущерба более чем в три раза превышает квалифицирующий фактор, характерный для мелкого хищения – в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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