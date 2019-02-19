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Новости. Криминал
15:33, 19 Февраля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

Желание полакомиться свининой подвело петрозаводчанина под статью

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Мужчина пытался украсть из магазина тележку свинины и овощи, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Сотрудники вневедомственной охраны выехали на сигнал тревоги, поступивший на пульт централизованной охраны 15 февраля в 15.15.

На месте происшествия выяснилось, что 42-летний гражданин пытался провезти в тележке мимо кассового узла свинину на 8 тысяч рублей и овощи.

Сумма ущерба более чем в три раза превышает квалифицирующий фактор, характерный для мелкого хищения – в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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