Желание выпить привело жителя райцентра Карелии в полицию

В Сортавале мужчину доставили в отдел полиции после попытки вынести из магазина алкоголь.

По сообщению Росгвардии по Карелии, в минувший четверг, 23 марта, оперативный дежурный Сортавальского отдела вневедомственной охраны получил тревожный сигнал с охраняемого объекта, расположенного на улице Кирова. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что в магазине находился мужчина, который взял с полки бутылку со спиртным и направился к выходу. Покупатель решил не оплачивать товар, но сотрудники магазина не дали мужчине осуществить свои планы.

Росгвардейцы задержали и доставили 47-летнего нарушителя в отдел полиции.

Ранее в Петрозаводске росгвардейцы задержали сладкоежку.