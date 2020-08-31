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Жителя Петрозаводска, искавшего алкоголь, заинтересовал спортинвентарь

Новости. Криминал
14:02, 01 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев
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В Петрозаводске мужчина украл велосипеды, чтобы раздобыть деньги на алкоголь, сообщили в МВД Карелии.

Двое граждан обратились в полицию Петрозаводска с заявлением о хищении велосипедов. Ущерб от хищений разный – 4 700 рублей и 20 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен 40-летний подозреваемый. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похитил спортинвентарь, чтобы купить алкоголь. Сбыл велосипеды недорого – за 1000 и 2000 рублей. Потратил средства, как и планировал, – на спиртное и закуску.

По фактам тайного хищения и кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, возбуждены уголовные дела.

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Комментарии

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кир
2020-09-01 15:06:09
Вор, он и в Африке вор. С покупателями непонятно. Берут с рук заведомо краденое и ничего им за это не бывает. Даже фонаря под глаз. О законах уже не говорю.
Бездельник
2020-09-01 16:35:41
кир, у покупателя краденного, если конечно его найдут, конфискуют товар т.е. он попадает на деньги, общественное порицание в СМИ и ещё соседи перестанут здороваться . :)
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