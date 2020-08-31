Жителя Петрозаводска, искавшего алкоголь, заинтересовал спортинвентарь

В Петрозаводске мужчина украл велосипеды, чтобы раздобыть деньги на алкоголь, сообщили в МВД Карелии.

Двое граждан обратились в полицию Петрозаводска с заявлением о хищении велосипедов. Ущерб от хищений разный – 4 700 рублей и 20 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлен 40-летний подозреваемый. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похитил спортинвентарь, чтобы купить алкоголь. Сбыл велосипеды недорого – за 1000 и 2000 рублей. Потратил средства, как и планировал, – на спиртное и закуску.

По фактам тайного хищения и кражи, совершенной с причинением значительного ущерба, возбуждены уголовные дела.