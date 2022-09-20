Желание выпить заставило безработного дважды обворовать соседа в городе горняков Карелии

В Костомукше перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в кражах с незаконным проникновением в жилище.

Прокуратура Костомукши утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении неработающего 22-летнего местного жителя, который обвиняется в двух кражах с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщили в ведомстве.

Как установлено в ходе предварительного следствия, молодой костомукшанин узнал, где его сосед по общежитию хранит запасной ключ от своей комнаты. Вечером 2 августа, когда хозяина не было дома, проник в его жилище, где похитил из комода 11 000 рублей. Деньги безработный пропил.

Обнаружив по возвращении пропажу, потерпевший заподозрил в краже своего соседа, но сразу не обратился в полицию, чтобы попробовать решить вопрос мирным путем.

Однако в ночь с 3 на 4 августа, обвиняемый забрался на козырек крыши первого этажа общежития и, воспользовавшись тем, что форточка не была заперта, через окно вновь проник в комнату соседа. На этот раз он украл ноутбук и переносную радиостанцию. Ущерб составил более 15 000 рублей.

Ноутбук мужчина продал таксисту, а вырученные деньги потратил на алкоголь. В дальнейшем сотрудниками полиции похищенное имущество было изъято и возвращено собственнику.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу.

За совершение преступлений мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, молодой житель Карелии выпил с отцом и обворовал свою мачеху.