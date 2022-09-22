Молодой житель Карелии выпил с отцом и обворовал свою мачеху

Полицейские в Медвежьегорске раскрыли кражу, сообщили в МВД республики.

В полицию Медвежьегорского району поступило заявление местной жительницы о краже планшета стоимостью более двух с половиной тысяч рублей.

Подозреваемым оказался пасынок заявительницы. Правоохранители выяснили обстоятельства инцидента: 21-летний подозреваемый пришел навестить отца и выпить с ним спиртного. В какой-то момент молодой человек увидел лежащий в комнате планшет, незаметно взял его, вышел на улицу и продал за полторы тысячи рублей. Деньги он потратил на алкоголь и продукты.

По статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело.