Желание завладеть земельным участком за 4,6 млн рублей привело жителя Петрозаводска в колонию

В Кондопожском районе 42-летний петрозаводчанин осужден за фальсификацию доказательств и покушение на мошенничество.

По информации прокуратуры Карелии, подсудимый с июня 2019 года по январь 2021 года вместе со своим знакомым пытался мошенническим путем приобрести право на земельный участок, расположенный в деревне Александровка Кондопожского района. Стоимость земли составляла не менее 4,6 млн рублей.

Мужчины изготовили фальшивый договор займа, в соответствии с которым хозяин земельного участка якобы задолжал их знакомому крупную сумму денег. Долг был равен стоимости земли. Используя данный договор в качестве доказательства, они обратились в суд. Так подсудимый рассчитывал ввести судью в заблуждение и самому получить право собственности на земельный участок. Однако свои действия мужчины не смогли довести до конца, поскольку при проведении судебной экспертизы был выявлен факт фальсификации договора займа. В удовлетворении иска было отказано.

Подсудимый свою вину по эпизоду фальсификации доказательств признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ, но мужчина был освобожден от работ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

В покушении на мошенничество петрозаводчанин свою вину отрицал, однако в ходе судебного следствия сторона обвинения доказала обратное. За покушение на мошенничество он получил 2, 5 года исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Второй соучастник преступления, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, в июле был осужден к 2 годам 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 10 месяцев.