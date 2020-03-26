Желанная встреча с моряком с сайта знакомств обошлась петрозаводчанке в 5 тысяч долларов

Одинокая жительница Петрозаводска стала жертвой "богатого моряка из дальнего зарубежья", сообщили в МВД Карелии.

В начале февраля женщина нашла себе друга по переписке через сайт знакомств. Мужчина представился богатым моряком из дальнего зарубежья и ответил взаимностью на романтические чувства петрозаводчанки. "Влюбленный" сказал, что очень хочет увидеться с избранницей, но выяснилось, что у него нет возможности оплатить билет. Якобы, пока он в плавании, у него нет доступа к банковским накоплениям. Женщина согласилась помочь и перевела иностранцу 2500 долларов США.

Спустя время он сообщил, что возникла новая проблема. Организация, на которую он работает, просит оплатить страховку. Чтобы ускорить встречу, петрозаводчанка взяла кредит и перевела моряку еще 2500 долларов. Все расходы мужчина обещал компенсировать. Но после того, как вторая транзакция была осуществлена, связь с ним оборвалась.

В настоящее время по заявлению потерпевшей проводится проверка, после чего будет принято процессуальное решение, сообщили в МВД Карелии.

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