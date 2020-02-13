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Жители Карелии пострадали от рук ярославского мошенника

Новости. Криминал
15:40, 14 Февраля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Рюмин
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Мужчину будут судить за мошенничество через интернет, сообщили в МВД Ярославской области.

Мужчина действовал по одной и той же схеме – размещал на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже автозапчастей. Покупателям он обещал отправить товар транспортной компанией после того, как будет оплачена полная стоимость покупки. Получив деньги, мошенник переставал выходить на связь.

Жертвами мошенника стали 32 человека, в том числе жители Краснодарского края, Карелии, Москвы.

Потерпевшие заказывали запчасти на сумму от 3 до 20 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей. Преступления были совершены в период с середины 2018 по начало 2019 года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мошенники украли у пенсионерки из Петрозаводска полмиллиона рублей.

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