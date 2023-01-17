Железнодорожники отсудили долги по теплу умерших жителей поселка на севере Карелии

Кемский горсуд посчитал, что администрация одного из поселков является наследницей долгов по теплу скончавшихся жителей.
Компания РЖД в качестве ресурсоснабжающей организации по теплу, которое она поставляла в жилые дома поселка Кузема Кемского района, обратилось в Кемский городской суд с иском к ответчику о взыскании задолженности в общей сумме более 300 тысяч рублей.
Должники уже умерли, но железнодорожники сочли, что именно поселковые власти являются правопреемниками их жилья, а значит, и их долгов.
Суд встал на сторону компании РЖД и обязал администрацию поселка выплатить весь долг, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии.
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