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Железнодорожники отсудили долги по теплу умерших жителей поселка на севере Карелии

Новости. Общество
12:15, 28 Февраля 2023
фото: © tomita / bzns.media

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Кемский горсуд посчитал, что администрация одного из поселков является наследницей долгов по теплу скончавшихся жителей.

Компания РЖД в качестве ресурсоснабжающей организации по теплу, которое она поставляла в жилые дома поселка Кузема Кемского района, обратилось в Кемский городской суд с иском к ответчику о взыскании задолженности в общей сумме более 300 тысяч рублей.

Должники уже умерли, но железнодорожники сочли, что именно поселковые власти являются правопреемниками их жилья, а значит, и их долгов.  

Суд встал на сторону компании РЖД и обязал администрацию поселка выплатить весь долг, рассказали в объединенной пресс-службе судов Карелии. 

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