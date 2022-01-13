Железнодорожники продлили время курсирования туристического поезда в Карелию

Федеральная пассажирская компания сообщила, что поезда «В Карелию» будет курсировать до весны, поскольку зимние направления оказались популярны.

Федеральная пассажирская компания подвела итоги туристических перевозок в новогодние праздники. Было принято решение продлить до марта курсирование поездов № 928/927 «В Карелию».

«Учитывая популярность зимних туристических маршрутов, АО „ФПК“ продлевает до марта 2022 года курсирование поездов № 928/927 „В Карелию“ сообщением Москва — Петрозаводск — Чална — Сортавала — Выборг, № 921/922 „Зимняя сказка“ по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома и № 924/923 „Зимняя сказка“ сообщением Санкт-Петербург — Великий Устюг — Вологда. Они будут отправляться в период с 21 января по 25 марта 2022 года включительно по пятницам (кроме 4 марта), также поездку можно будет совершить в субботу 5 марта», — говорится в сообщении АО «ФПК», являющегося дочерним обществом ОАО «РЖД».

Ранее сообщалось, как прибывший на собственном поезде Дед Мороз устроил праздник на ж/д вокзале Петрозаводска.