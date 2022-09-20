Железнодорожный переезд под Петрозаводском закроют для автомобилей из-за ремонта

Переезд на станции Суна будет закрыт для движения автотранспорта 6, 7, 11 октября.
В связи с ремонтными работами проезд автотранспорта через железнодорожный переезд 443 км станции Суна (подъезд к поселку Чупа), будет полностью закрыт для движения 6, 7, 11 октября с 18.00 до 3.00. Об этом сообщили в пресс-службу Октябрьской железной дороги.
В границах переезда будет работать специализированная техника, производиться работы по смене стрелочного перевода.
Для машин скорой медицинской помощи, пожарной охраны, в экстренных случаях, будет организован проезд через переезд по временному настилу.
Днем проезд автотранспорта через железнодорожные пути будет производиться в обычном режиме.
РЖД просят водителей быть внимательными при выборе маршрута следования.
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