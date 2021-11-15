Железнодорожный вокзал Петрозаводска продезинфицировали в преддверии Нового года

Комплексная дезинфекция петрозаводского вокзала прошла в седьмой раз за год, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Накануне новогодних праздников обработку железнодорожного вокзала в столице Карелии провели Северо-Западная дирекция вокзалов совместно с МЧС республики. Были обработаны помещения основного здания станции, билетно-багажного центра, территория вокзала со стороны города. Суммарная площадь обработанных поверхностей составила 2507 м2.

В этом году железнодорожный вокзал в Петрозаводске прошел полную дезинфекцию уже семь раз.

Ранее сообщалось, усилены проверки масочного режима на ж/д вокзалах Карелии с большим пассажиропотоком.