890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Целая семья умерла от коронавируса в Карелии 8
Сегодня 09:38
Перекресток в центре Петрозаводска погрузился в хаос из-за выключенного светофора (ФОТО) 12
Сегодня 06:40

Железнодорожный вокзал Петрозаводска продезинфицировали в преддверии Нового года

Новости. Общество
18:00, 29 Декабря 2021
фото: © АО «РЖД»

Новости партнеров

Комплексная дезинфекция петрозаводского вокзала прошла в седьмой раз за год, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Накануне новогодних праздников обработку железнодорожного вокзала в столице Карелии провели Северо-Западная дирекция вокзалов совместно с МЧС республики. Были обработаны помещения основного здания станции, билетно-багажного центра, территория вокзала со стороны города. Суммарная площадь обработанных поверхностей составила 2507 м2.

В этом году железнодорожный вокзал в Петрозаводске прошел полную дезинфекцию уже семь раз.

Ранее сообщалось, усилены проверки масочного режима на ж/д вокзалах Карелии с большим пассажиропотоком.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
28.12.2021, 18:17
Задержан по подозрению в даче взятки руководитель регоператора по вывозу мусора в Карелии (СРОЧНО)
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
28.12.2021, 14:33
Цены на природный газ для населения Карелии вырастут в 2022 году

Аналитика

Сегодня 10:57
Капитал
Каждой деревне по «Макдональдсу»? 5
Столица Карелии и близлежащие районы республики собираются объединиться в петрозаводскую агломерацию, но зачем это надо, пока понятно не всем.
«Как хорошо, что я не сломал обе ноги!» 17
28.12.2021 15:07
Наш советский Новый год 4
28.12.2021 10:39
Клиники на Чайкиной: открыть курортный сезон можно в новогодние каникулы
28.12.2021 10:26
Карельское форелеводство: от семейного бизнеса к ведущей отрасли сельского хозяйства
27.12.2021 09:30
Вся аналитика

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»