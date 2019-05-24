Железнодорожный вокзал в Петрозаводске частично закроют на ремонт

С 1 июня по 1 ноября здание железнодорожного вокзала Петрозаводска будет частично закрыто для проведения внутренних ремонтных работ, сообщает Октябрьская железная дорога.

"Временно будет приостановлено предоставление услуг в комнатах отдыха и зале ожидания вокзала. Пешеходный подземный тоннель для выхода на вторую и третью платформы закроют полностью: для жителей и гостей карельской столицы выход на перрон будет организован через первую платформу", - говорится в сообщении.

Продажа билетов на поезда дальнего следования будет производиться на первом этаже здания билетных касс. Продажа билетов на поезда пригородного сообщения будет осуществляться в специально организованном для этого отдельном помещении.

Изменения не коснутся режима работы медицинского пункта и санитарных комнат вокзала.

Ремонт вокзала в Петрозаводске проводится в рамках подготовки к празднованию 100-летнего юбилея Республики Карелия в 2020 году. Все проводимые работы направлены на улучшение качества обслуживания пассажиров.