«Железного дровосека покатили на отдых»: мэр Петрозаводска рассказал о перенесенной операции

Владимир Любарский, пострадавший в ДТП на набережной города, приходит в себя в БСМП после операции и готовится взять в руки костыли.

Пострадавший в аварии Владимир Любарский рассказал о перенесенной в БСМП операции — именно туда главу города привезли, чтобы оказать помощь.

«До 23.00 ждал пока кому-то закончат оперировать аппендикс — а когда территория освободилась — пришёл и мой черёд. Небольшое путешествие на каталке по больнице, инъекция антибиотика, инъекция феназепама, контроль пульса, контроль давления, спинальный наркоз, быстрое онемение нижней части туловища и все, хирурги-ортопеды взялись за работу — описал ход операции градоначальник на своей странице в соцсети, — пара часов ушло у врачей на манипуляции по приведению осколков костей в первоначальное состояние, крепление пластин, завинчивание шурупов и шурупчиков, наконец железного дровосека покатили на каталке на отдых. Я провалился в сон, но под утро с возвратом чувствительности ног вернулась и боль. Пришлось глотать таблетки».

Владимир Любарский отметил, что, хотя операция прошла, результаты оценивать рано. Какое-то время градоначальник готов лечиться в городской больнице, но надеется, что потом его отпустят.

«Дел много, костыли ещё никто не отменял», — заметил мэр города.

Любарский поблагодарил бригаду хирургов, медсестер и весь персонал БСМП за профессионализм и заботу, а также выразил благодарность всем, кто беспокоился за него и желал ему здоровья за последние часы.

«Спасибо! Мне очень приятно ваше внимание и забота», — подытожил сообщение глава Петрозаводска.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.

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