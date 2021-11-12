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«Железного дровосека покатили на отдых»: мэр Петрозаводска рассказал о перенесенной операции

Новости. Общество
17:46, 13 Ноября 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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Владимир Любарский, пострадавший в ДТП на набережной города, приходит в себя в БСМП после операции и готовится взять в руки костыли.

Пострадавший в аварии Владимир Любарский рассказал о перенесенной в БСМП операции — именно туда главу города привезли, чтобы оказать помощь.

«До 23.00 ждал пока кому-то закончат оперировать аппендикс — а когда территория освободилась — пришёл и мой черёд. Небольшое путешествие на каталке по больнице, инъекция антибиотика, инъекция феназепама, контроль пульса, контроль давления, спинальный наркоз, быстрое онемение нижней части туловища и все, хирурги-ортопеды взялись за работу — описал ход операции градоначальник на своей странице в соцсети, — пара часов ушло у врачей на манипуляции по приведению осколков костей в первоначальное состояние, крепление пластин, завинчивание шурупов и шурупчиков, наконец железного дровосека покатили на каталке на отдых. Я провалился в сон, но под утро с возвратом чувствительности ног вернулась и боль. Пришлось глотать таблетки».

Владимир Любарский отметил, что, хотя операция прошла, результаты оценивать рано. Какое-то время градоначальник готов лечиться в городской больнице, но надеется, что потом его отпустят.

«Дел много, костыли ещё никто не отменял», — заметил мэр города.

Любарский поблагодарил бригаду хирургов, медсестер и весь персонал БСМП за профессионализм и заботу, а также выразил благодарность всем, кто беспокоился за него и желал ему здоровья за последние часы.

«Спасибо! Мне очень приятно ваше внимание и забота», — подытожил сообщение глава Петрозаводска.

Напомним, авария с участием мэра Петрозаводска и автомобиля произошла 12 ноября в 19.25 на набережной города. В ГИБДД сообщили, что наезд на градоначальника совершил 25-летний водитель Nissan Almera. При этом Владимир Любарский во время вечерней пробежки находился на проезжей части, несмотря на наличие тротуара.

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Комментарии

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Полезный
2021-11-13 19:28:09
Урфин джус :)
Гражданин
2021-11-13 19:25:14
Лечение не менее 5-6 месяцев до полного восстановления.
Возможно и не надо возвращатся на прежнюю должность.
Нервы и здоровье спокойней будут.
Говорю от чистого сердца.
View from the outside
2021-11-13 19:08:44
Ну и чего злословить, радоваться чужой беде? Господа, вы ищете любой повод, дабы высказать своё отношение! Облить грязью негатива! А был бы он с другой "команды", вы бы пели совсем другие песни! Понятно! Кому за что платят!
Hовый
2021-11-13 18:41:08
С фига ли он себе такое погоняло обозначил. Там в сказке много персонажей есть еще. Больше соответствуют.
Эй
2021-11-13 18:40:54
Пора заканчивать этот цирк,уже весь город смеётся над этим "инцидентом", все давно поняли уровень кое кого,хорош....издеваться ..
Рафаэль
2021-11-13 18:14:51
На пенсию от позора такого надо идти и не отсвечивать .
Полезный
2021-11-13 18:03:44
Да хватит уже пиариться надоел за весь день.
Гость
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