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Новости. Общество
19:40, 22 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Желудок мужчины сам производил пиво

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Синдром был обнаружен, когда мужчину остановили за "пьяную" езду в США.

Полицейские в США задержали за вождение в нетрезвом виде мужчину, желудок которого, как оказалось впоследствии, самостоятельно производил пиво из-за редкого заболевания, пишет Lenta.ru со сссылкой на издание The Mirror.

В 2011 году строитель из штата Северная Каролина, чье имя не сообщается, поранил палец и прошел курс лечения антибиотиками. Через неделю после окончания приема лекарств у него появились странности в поведении: депрессия, беспричинная агрессия, провалы в памяти и ощущение тумана в голове. В 2014 году он обратился к психиатру, тот прописал ему антидепрессанты, но лечение не помогало.

Вскоре после этого американца остановили полицейские и заподозрили его в употреблении алкоголя. Строитель все отрицал и отказался проходить медицинское освидетельствование. Его направили в больницу для проведения теста на употребление алкоголя. Анализ показал, что количество алкоголя в крови пациента эквивалентно десяти единицам алкоголя – то есть 100 граммам чистого спирта.

Пациент продолжал категорически отрицать употребление спиртного, однако врачи и полицейские не поверили ему.

Позже специалисты из медицинского центра Университета Ричмонд в Нью-Йорке диагностировали у мужчины синдром автоброжения – состояние, когда желудок содержит так много дрожжей, что производит собственное пиво из продуктов, в которых содержится много углеводов.

 

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