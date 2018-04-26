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Новости. Общество
19:40, 26 Апреля 2018

Жена Михаила Боярского рассказала об алкоголизме мужа

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Актриса Лариса Луппиан рассказала о самом тяжелом периоде своей жизни с мужем и что спасло их от развода.

По ее словам, несколько раз семья вставала на грань развода, пишет uznayvse.

Луппиан рассказала, что проблемы с алкоголем у ее мужа, Михаила Боярского начались во время и после съемок в культовом музыкальном фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".

Вся компания — и четверка главных артистов, и съемочная группа — выпивали регулярно, тем более что и залихватская атмосфера фильма этому способствовала. Дело происходило в середине 70-х, в самый разгар застоя, так что, по словам Ларисы Луппиан, пил тогда не один Боярский — спивалась вся страна.

При этом Лариса Луппиан подчеркнула, что сложности с алкогольной зависимостью не сказывались на карьере Михаила Боярского — работал он всегда много и с удовольствием.

"Я все-таки решила развестись с Мишей, потому что после аварии он все равно периодически пил, и мне было очень тяжело", - вспоминает Луппиан.

От развода семью удержало несчастливое стечение обстоятельств — Боярский попал в больницу с острым приступом панкреатита, некоторое время находился между жизнью и смертью, и жена не смогла бросить его в такой момент.

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