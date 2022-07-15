Женщина из ревности обвинила мужчину в преступлении и попала под суд в Карелии за ложный донос

Суд Сегежского района Карелии вынес приговор по делу ложном доносе – женщина на почве ревности обвинила свое сожителя в краже дамской сумочки.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

«Желая проучить своего сожителя из-за возникшего между ними конфликта на почве ревности, злоумышленница сообщила в отдел полиции заведомо ложные сведения о якобы совершенном им хищении принадлежащего ей имущества, а именно дамской сумки с находящимися в ней банковскими картами», — говорится в сообщении.

Полиция провела проверку и установила, что это был ложный донос.

«В результате указанных противоправных действий сотрудники полиции были необоснованно отвлечены от исполнения своих служебных обязанностей», — пояснили в прокуратуре.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил гражданке наказание в виде обязательных работ на срок 70 часов.