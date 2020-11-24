Женщина избила своего сожителя ковшиком после пьяного застолья в поселке Карелии

Жительница Пудожского района стала фигуранткой уголовного дела после разборки с сожителем.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Пудожского района обратились жители одного из поселков с жалобой на пьяного односельчанина, который нарушал общественный порядок.

Сотрудники полиции выехали на место, где обнаружили мужчину в состоянии алкогольного опьянения. У пенсионера было рассечено лицо. После оказания медпомощи сотрудники полиции выяснили у мужчины, где он получил травмы.

В тот вечер 61-летний житель поселка распивал спиртное со своей сожительницей. Между ними возникла ссора, в ходе которой женщина схватила металлический ковш и нанесла удар по лицу оппоненту. Проведенная медицинская экспертизы установила, что потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

В настоящее время в отношении 52-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело.

Пенсионер привлечен к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.