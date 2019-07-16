Женщина на фургоне устроила ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

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В Сегежском районе в женщина на фургоне наехала на легковой автомобиль, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник 15 июля в 12:30 в Сегежском районе произошла дорожная авария. Женщина, управляя фургоном "ГАЗ-А23R", неправильно выбрала дистанцию до впереди движущегося автомобиля Kia Rio, в результате чего совершила с ним столкновение.
В ДТП получила ушибы 30-летняя женщина – водитель Kia Rio.
Пострадавшей была оказана разовая медицинская помощь на месте ДТП.
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