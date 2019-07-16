Женщина на фургоне устроила ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

В Сегежском районе в женщина на фургоне наехала на легковой автомобиль, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник 15 июля в 12:30 в Сегежском районе произошла дорожная авария. Женщина, управляя фургоном "ГАЗ-А23R", неправильно выбрала дистанцию до впереди движущегося автомобиля Kia Rio, в результате чего совершила с ним столкновение.

В ДТП получила ушибы 30-летняя женщина – водитель Kia Rio.

Пострадавшей была оказана разовая медицинская помощь на месте ДТП.